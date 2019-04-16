2019-04-16T08:50:41+03:00
Общество

Подразделения Приморских электрических сетей - победители и призеры районных смотров-конкурсов по охране труда

Поделиться:
Изменить размер текста:

Структурные подразделения и районы электрических сетей (РЭС) (филиалы «Приморских электрических сетей» входит в АО «ДРСК») вошли в число победителей районных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда. Оценка деятельности проводилась по итогам работы приморских предприятий в 2018 году.

Михайловский РЭС и Чугуевский РЭС заняли первые места в конкурсах на своих территориях. Во Владивостоке первое место за хорошо налаженную работу по охране труда было присуждено СП «Южные электрические сети», второе место у Владивостокского РЭС. Коллективу Кировского РЭС так же присуждено 2 место, а в Анучинском районе энергетики заняли третье место в смотре-конкурсе.

Отдельно почетной грамотой за большой вклад в работу по организации комфортных и безопасных условий труда был отмечен Сергей Баладин, директор Приморских северных электрических сетей и Елена Лескова, ведущий специалист по охране труда этого подразделения.

Организаторы районных смотров-конкуров по охране труда благодарственными письмами отметили активное участие и хорошую подготовку структурного подразделения «Западные электрические сети», Уссурийского РЭС, Южного и Ханкайского РЭС.

В смотрах-конкурсах приняли участие предприятия малого предпринимательства, промышленные предприятия, учреждения образования, торговли, бытового обслуживания, муниципальные унитарные предприятия. Оценка их деятельности по направлению охраны труда включала в себя такие критерии, как обеспечение работников спецодеждой, проведение спецоценки, обучения персонала, доступность оздоровительного отдыха и другие.

Организация охраны труда и культура производства – приоритетное направление внутрикорпоративной работы филиала «Приморские электрические сети». Главная цель этой работы — сохранение жизни и здоровья работников и предотвращение нарушений в сфере охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Приморья устроил драку и обокрал посетителя кафе
Во Владивостоке массовая авария блокировала одну из важных городских дорог
Первые тюльпаны распустились во Владивостоке
В июле во Владивостоке откроют памятник Хо Ши Мину
Более 300 приморских семей получат в апреле новую выплату
Погода во Владивостоке и Приморье на 16 апреля
Во Владивостоке эвакуировали два бизнес-центра из-за сообщения о минировании
В одном из районов Приморья специалисты обнаружили опасную для человека инфекцию
Во вторник часть Владивостока останется без воды
Очевидец смертельной аварии в Приморье сам угодил под колеса авто и погиб
В Приморье появился новый мост
«Тойота» сбила пешехода недалеко от аэропорта Владивосток
Поход в ночной клуб во Владивостоке обернулся уголовным делом
Во Владивостоке отмывают автобусные остановки
Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди
Юные приморцы взяли «золото» на Кубке Дальнего Востока по Го
ГИБДД назвала города-лидеры по наездам в Приморье
«Луч» сыграл в Новосибирске вничью
С овощной базы в Уссурийске вывезли почти 50 нелегалов
Из-за циклона в Приморье отменили десяток автобусов и авиарейсов
В Приморье опытная невестка оставила свекровку без денег
Во Владивостоке прольется дождь со снегом
Приморские спортсмены поборются с именитым гроссмейстером
Во Владивостоке загорелась десятиэтажка
Губернатор Приморья принял участие в хоккейном турнире