Подразделения Приморских электрических сетей - победители и призеры районных смотров-конкурсов по охране труда

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-16T08:50:41+03:00

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Структурные подразделения и районы электрических сетей (РЭС) (филиалы «Приморских электрических сетей» входит в АО «ДРСК») вошли в число победителей районных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда. Оценка деятельности проводилась по итогам работы приморских предприятий в 2018 году.

Михайловский РЭС и Чугуевский РЭС заняли первые места в конкурсах на своих территориях. Во Владивостоке первое место за хорошо налаженную работу по охране труда было присуждено СП «Южные электрические сети», второе место у Владивостокского РЭС. Коллективу Кировского РЭС так же присуждено 2 место, а в Анучинском районе энергетики заняли третье место в смотре-конкурсе.

Отдельно почетной грамотой за большой вклад в работу по организации комфортных и безопасных условий труда был отмечен Сергей Баладин, директор Приморских северных электрических сетей и Елена Лескова, ведущий специалист по охране труда этого подразделения.

Организаторы районных смотров-конкуров по охране труда благодарственными письмами отметили активное участие и хорошую подготовку структурного подразделения «Западные электрические сети», Уссурийского РЭС, Южного и Ханкайского РЭС.

В смотрах-конкурсах приняли участие предприятия малого предпринимательства, промышленные предприятия, учреждения образования, торговли, бытового обслуживания, муниципальные унитарные предприятия. Оценка их деятельности по направлению охраны труда включала в себя такие критерии, как обеспечение работников спецодеждой, проведение спецоценки, обучения персонала, доступность оздоровительного отдыха и другие.

Организация охраны труда и культура производства – приоритетное направление внутрикорпоративной работы филиала «Приморские электрические сети». Главная цель этой работы — сохранение жизни и здоровья работников и предотвращение нарушений в сфере охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU