Сегодня в Приморье без осадков, но будет дуть сильный ветер
Температура воздуха в отдельных районах края до +24°C
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Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+24°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14..+16°C.
ИСТОЧНИК KP.RU