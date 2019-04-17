Сегодня в Приморье без осадков, но будет дуть сильный ветер

СЕГОДНЯ 00:40 2019-04-17T00:40:22+03:00

Температура воздуха в отдельных районах края до +24°C

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Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+24°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14..+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU