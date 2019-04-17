2019-04-17T03:21:07+03:00
Общество

В Приморье сотрудники полиции обнаружили контейнер с протухшей рыбной продукцией

Документы на товар у владельца отсутствовали
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели совместный рейд со специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В Артеме инспекторы приметили холодильный контейнер, стоявший прямо на улице. Внутри, как оказалось, находилась рыбная продукция «с душком».

В ходе досмотра специалисты установили, что хранение и переработка мороженной рыбы и рыбной продукции совсем не соответствовала требованиям. Владелец товара не имел на него никакой маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме этого, у большей части продуктов и вовсе истек срок годности. В итоге полиция изъяла 7 тысяч 800 килограммов товара на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Теперь небезопасная продукция будет уничтожена или утилизирована.

В управлении Россельхознадзора в отношении нарушителя тут же составили протокол по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Теперь правонарушитель может заплатить штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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