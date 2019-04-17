Приморский край снабжает мукой Китай и Северную Корею

СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-17T04:26:46+03:00

Экспорт этого продукта в КНР увеличился в несколько раз

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Приморье продолжает активно кормить азиатские страны. В этом году экспорт муки в Китай вырос в разы. Кроме того, продукцию начали поставлять в Северную Корею.

С начала 2019 года региональное управления Россельхознадзора выдало сертификаты на 15,9 тысяч тонн пшеничной муки для поставки в Китайскую народную республику. Из них на экспорт отправили уже почти 13 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для сравнения – в прошлом году за тот же период поставили всего 6,9 тысяч тонн. То есть за год экспорт вырос более чем в два раза. Кроме того, Приморье начало поставлять муку в Северную Корею. С начала года в КНДР отправили 2,9 тысяч тонн продукта. До этого Приморский край вообще не поставлял муку в страну Ким Чен Ына.

В последнее время Россия вообще пытается активно укрепить связи с Северной Кореей. Ее лидера Ким Чен Ына с прошлого года активно зазывают в Приморье для переговоров. По последней информации, визит диктатора может состояться уже в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU