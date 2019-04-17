2019-04-17T04:27:39+03:00
Общество

Не получилось: два приморца пытались перебросить на территорию СИЗО запрещенку

Среди мобильных телефонов оказались и наркотики
София МИХАЙЛОВА
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Передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.Передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники следственного изолятора №3 и наркоконтроля отдела внутренних дел города Уссрийска задержали двух жителей Приморского края. Молодые люди пытались перебросить на территорию СИЗО запрещенные вещи.

Так, двое граждан, решив сделать благое дело, теперь сами могут попасть под уголовную статью. Среди вещей, которые парни перебрасывали на территорию СИЗО, четыре сотовых телефона, два зарядных устройства. В одном из них находился еще и сверток с веществом темно-зеленого цвета.

Специалисты провели экспертизу, которая показала, что в пакетике не что иное, как наркотик - масло каннабиса общей массой более 13 граммов.

Все эти предметы запрещены на территории учреждений УИС, а передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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