Приморские энергетики контролируют пожароопасную обстановку на своих объектах

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-17T07:33:19+03:00

В целях сохранения объектов от пожаров в весенне-летний пожароопасный сезон в Приморских электрических сетях (филиал АО ДРСК) выполняется комплекс противопожарных мероприятий. В настоящее время в зоне ответственности предприятия пожаров не зафиксировано.

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Сейчас в филиале проходит месячник пожарной безопасности. В этот период персонал предприятия проводит большую работу по защите энергообъектов от возгораний – территории подстанций очищаются от сухой трава и мусора, просеки ЛЭП - от поросли. Энергетики обновляют минерализованные полосы, производят обход линий электропередачи. Особое внимание уделяется деревянным опорам, которые могут оказаться в зоне низовых пожаров. Такие опоры окапываются. Ведется постоянный мониторинг пожарной обстановки в зонах расположения энергообъектов, фиксируются термоточки, обеспечен визуальный контроль опасности пожаров, налажена работа с территориальными службами МЧС, органами Росгидромета, Ростехнадзора, местными органами самоуправления и смежными сетевыми организациями. С персоналом проводятся внеплановые инструктажи по правилам пожарной безопасности и действиях в условиях возникновения возгорания. Транспорт оперативных бригад оснащен средствами пожаротушения. Начиная с мая, на энергообъектах филиала будут проводиться противопожарные тренировки с привлечением подразделений МЧС России по Приморскому краю.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения во всех структурных подразделениях филиала Приморские электрические сети работают пожарно-технические комиссии. Их основная функция - организация обследований зданий, сооружений и оборудования на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

По данным департамента лесного хозяйства Приморья, на территории лесного фонда пожаров нет. Тем не менее, в крае действует особый противопожарный режим, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности.

Энергетики обращаются к жителям края с просьбой не разводить костры, не поджигать мусор и сухую траву рядом с энергообъектами. Такие пожары приводят к повреждению энергооборудования и могут стать причиной долговременного отключения электроснабжения потребителей. Если вы стали свидетелем пожара рядом с энергообъектом, следует незамедлительно позвонить по телефонам 01, 101 (с мобильного), либо 112.

Согласно требованиям Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160, предприятия любых форм собственности, а также юридические лица и граждане несут ответственность за соблюдение противопожарных требований на трассах воздушных линий, где размещены их объекты, сооружения или проводятся работы и лесные промыслы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU