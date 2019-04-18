2019-04-18T00:50:46+03:00
Общество

Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди при сильном ветре

Температура по краю будет колебаться от +4 до +16°C.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 18 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь с вероятностью 80%. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный сильный. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Находке облачно с прояснениями, в первой половине дня небольшой, дождь с вероятностью 80%. Ветер южный, со второй половины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха +12..+14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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