СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-18T04:58:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычная авария во Владивостоке закончилась массовой дракой. После столкновения водители и пассажиры не смогли договориться – и начали махать кулаками.

Произошло все в конце рабочего дня на Снеговой улице. Там малолитражная Honda Fit столкнулась с другой легковушкой. Водители не смогли договориться о том, кто оказался виновником аварии. Началась перепалка, которая переросла в драку. К потасовке водителей присоединились пассажиры машин – и в итоге на месте аварии началось настоящее побоище. По предварительной информации, в драке обошлось без жертв. Все происходящее попало на видеорегистратор одного из очевидцев.

dpskontrol_125rus Массовая драка на Снеговой, Владивосток

Стоит отметить, что дорожные разборки во Владивостоке происходят с пугающей регулярностью. Буквально неделю назад на месте аварии повздорили водитель и аварийный комиссар. Закончилось все стрельбой из травматического пистолета. Комиссар повздорил с одним из водителей, начал его бить – и автомобилисту пришлось обороняться.

ИСТОЧНИК KP.RU