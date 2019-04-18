2019-04-18T04:58:56+03:00
Происшествия

Авария во Владивостоке закончилась массовой дракой

Водители и пассажиры не могли решить, кто виноват в ДТП
Пётр КАМУШКИН
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Кто прав, кто виноват, водители выясняли на кулакахКто прав, кто виноват, водители выясняли на кулакахФото: Алексей ФОКИН
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Обычная авария во Владивостоке закончилась массовой дракой. После столкновения водители и пассажиры не смогли договориться – и начали махать кулаками.

Произошло все в конце рабочего дня на Снеговой улице. Там малолитражная Honda Fit столкнулась с другой легковушкой. Водители не смогли договориться о том, кто оказался виновником аварии. Началась перепалка, которая переросла в драку. К потасовке водителей присоединились пассажиры машин – и в итоге на месте аварии началось настоящее побоище. По предварительной информации, в драке обошлось без жертв. Все происходящее попало на видеорегистратор одного из очевидцев.

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Массовая драка на Снеговой, Владивосток
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Стоит отметить, что дорожные разборки во Владивостоке происходят с пугающей регулярностью. Буквально неделю назад на месте аварии повздорили водитель и аварийный комиссар. Закончилось все стрельбой из травматического пистолета. Комиссар повздорил с одним из водителей, начал его бить – и автомобилисту пришлось обороняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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