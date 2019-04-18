2019-04-18T05:42:26+03:00
Общество

Во Владивостоке запретят проезд к Токаревскому маяку

Теперь к достопримечательности можно будет только пройти пешком
Пётр КАМУШКИН
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Многие владивостокцы относятся к маяку просто по-свински. Фото: newsvl.ruМногие владивостокцы относятся к маяку просто по-свински. Фото: newsvl.ru
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Проезд к Токаревскому маяку во Владивостоке ограничат. Теперь добраться до одной из главных достопримечательностей города можно будет только пешком.

В районе маяка скоро установят новые дорожные знаки – «Пешеходная зона» и «Въезд запрещен». Эти меры призваны обезопасить популярное место отдыха горожан. Дело в том, что многие владивостокцы заезжают на Токаревскую косу прямо на машинах. Некоторые из них вообще устраивают там автомойку. Это, мягко говоря, сильно вредит экологии.

О том, что подобный запрет введут, мэрия говорила уже давно. На автомобилистов жаловались многие владивостокцы. и теперь их просьбы наконец-то выполнят. Теперь маяк обезопасят от недобросовестных отдыхающих. Нарушителей запрета будут штрафовать сотрудники полиции.

Стоит отметить, что жители приморской столицы зачастую по-свински относятся к Токаревскому маяку. В 2016 году его даже пришлось огородить забором, так как вандалы то и дело «расписывали» его из баллончиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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