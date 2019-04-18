2019-04-18T07:07:53+03:00
Политика

Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на Русском острове

Закрытие одного из корпусов ДВФУ связывают с возможным визитом северокорейского лидера
Пётр КАМУШКИН
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Официальных подтверждений визита Ким Чен Ына во Владивосток все еще нет. Фото: ReutersОфициальных подтверждений визита Ким Чен Ына во Владивосток все еще нет. Фото: Reuters
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Все больше слухов появляется вокруг ожидаемого визита Ким Чен Ына во Владивосток. Косвенные свидетельства возможной встречи северокорейского и российского лидеров появляются каждый день.

В минувшую среду стало известно, что 23 апреля из КНДР в приморскую столицу прилетит внеплановый самолет. Сегодня стало известно, что с 17 по 30 апреля в кампусе ДВФУ закроют спортивный корпус S. Почему это сделали, неизвестно – в самом университете говорят, что здание закроют «по техническим причинам». Однако это уже связали с возможным прилетом Ким Чен Ына: в конце апреля диктатор может встретиться во Владивостоке с Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, никакой официальной информации о визите северокорейского президента в университет нет. Так что пока это всего лишь домыслы. Однако «звоночков», сообщающих о прибытии Ким Чен Ына, стало подозрительно много.

О том, что корейский диктатор может встретиться для переговоров Путиным, впервые сообщило информационное агентство «Ренхап». «Русский президент совершит поездку на Дальний Восток примерно 24 апреля. Довольно высок шанс того, что примерно в это время состоится встреча на высшем уровне между Россией и Северной Кореей», - сообщил один из источников агентства.

Конкретики пока нет – но еще в начале марта в Кремле говорили о том, что встречу российского и северокорейского лидеров обсуждают по дипломатическим каналам. Косвенным подтверждением этой информации является недавний визит в Россию руководителя правительственного аппарата КНДР Ким Чан Сона. Политик посещал Москву и Владивосток 19-25 марта. Именно Чан Сон отвечает за подготовку зарубежных визитов Ына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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