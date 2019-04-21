Электрички Приморья перешли на летнее расписание
Приморские электрички досрочно встречают лето! Компания "Экспресс Приморья" переходит на летнее расписание.
Так продлены маршруты и изменены дни курсирования следующим пригородным поездам:
из Владивостока:
- рейс №6303, сообщением «Третья Рабочая - Кипарисово», отправление от ст.Третья Рабочая в 08:20, будет следовать до ст.Раздольное ЕЖЕДНЕВНО.
- рейс №6325, сообщением «Владивосток - Надеждинская», отправление от ст.Владивосток в 16:25, продлевается и будет следовать до ст.Кипарисово ЕЖЕДНЕВНО.
во Владивосток:
- рейс №6310, сообщением «Кипарисово - Владивосток», отправление от ст.Кипарисово в 12:30 будет следовать по выходным и праздничным дням.
- рейс №6326, сообщением «Надеждинская–Третья Рабочая» отправление от ст.Надеждинская в 18:54, продлевается и будет следовать от ст.Кипарисово в 18:28 ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU