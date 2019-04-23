Фонд «Восточный Порт» учредит стипендию имени Виктора Васяновича

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-23T09:32:14+03:00

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В Парке Победы поселка Врангель состоялся торжественный митинг в честь 80-летия со дня рождения первого начальника «Восточного Порта» Виктора Васяновича.

В мероприятии приняли участие глава Находкинского городского округа Борис Гладких, председатель городской думы НГО Александр Киселев, управляющий директор

АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, дочь Виктора Андреевича Татьяна Васянович, ученики СОШ №19 «Выбор» и №20, работники АО «Восточный Порт», жители поселка.

Было отмечено, что Виктор Васянович – легендарная личность для всего Врангеля, авторитетный руководитель, надежный старший товарищ и наставник, чье имя неразрывно связано с «Восточным Портом». Под его руководством (1974 – 1987 гг.) шло становление предприятия, строилось жилье и другая инфраструктура Врангеля. Для местных жителей Виктор Андреевич – пример в труде и в отношении к коллективу.

«При первом начальнике Порта начали складываться традиции, которые мы бережем и сегодня, спустя 45 лет. Вместе с тем мы активно развиваемся. Сегодня АО «Восточный Порт» – современное, высокотехнологичное и социально ответственное предприятие. Мы постоянно совершенствуем условия труда, оказываем поддержку работникам и их семьям. Мы создали Фонд поддержки социальных и экологических инициатив, в рамках которого приняли решение учредить специальную стипендию имени Виктора Васяновича для школьников. Стипендия будет вручаться за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни. Уже в сентябре мы объявим первый конкурс», - отметил в ходе митинга Вадим Байбак.

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением цветов к постаменту.

Памятник Виктору Васяновичу был установлен во Врангеле в 2008 году по инициативе друзей и соратников Виктора Андреевича.

ИСТОЧНИК KP.RU