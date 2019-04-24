ФСБ в Приморье задержала террористов-исламистов, готовивших нападения на коммерсантов

СЕГОДНЯ 04:15 2019-04-24T04:23:08+03:00

Члены приморской ячейки финансировали международный терроризм и планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях

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ФСБ РФ сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», запрещенной в России. Членов этой организации следственный комитет России обвинял в организации терактов в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году, у одного из террористов тогда нашли «владивостокский след». Ряд СМИ связывает эту организацию с недавними взрывами в Шри-Ланке, где погибло больше 300 местных жителей и граждан еще 13 государств.

В ходе обысков у членов приморской ячейки изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, переделанный под стрельбу боевыми патронами травмат Макарова и боеприпасы к нему, а также религиозно-экстремистскую литературу и видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГИЛ, тоже запрещенной в России террористической организации. Изъяли и средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами. Оперативники предполагают, что члены ячейки финансировали из Приморья деятельность международных террористических структур.

В состав группы входили четверо граждан государств центральной Азии. Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации.

Сейчас сотрудники ФСБ подробно документируют причастность задержанных к преступной деятельности. Уголовное дело пока не возбуждено, однако это вопрос времени.

Группировка «Джамаат Ат-Таухид валь Джихад» появилась еще в конце 90-х в Иордании. Российский суд признал ее наряду с ИГИЛ террористической организацией и запретил их деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU