Главу КНДР поселили во Владивостоке в президентский люкс на территории университета

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-24T14:22:22+03:00

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Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, впервые приехавший в Россию с официальным визитом, поселился в гостиничном корпусе №1 кампуса Дальневосточного федерального университета на Русском острове. Именно туда отправился кортеж северокорейского лидера после торжественной встречи его бронепоезда на железнодорожном вокзале вечером 24 апреля. Сейчас вокруг корпуса усиленный режим безопасности, посторонним подойти к нему просто невозможно.

«Это специальный гостиничный корпус студенческого городка в первой линии, ближе к морю. Студенты и преподаватели там не живут, он используется для размещения делегаций. Именно в нем разместится вся северокорейская делегация. Именно к этому корпусу подъехал кортеж Ким Чен Ына, сейчас лимузины стоят рядом с гостиницей, – рассказал «Комсомолке» собеседник, знакомый с ситуацией.

В корпусе несколько десятков гостиничных номеров, в том числе и шесть президентских люксов, в одном из которых – с видом на бухту Аякс и Русский мост – и будет, по-видимому, ночевать глава Северной Кореи. Напомним, он пробудет во Владивостоке до 27 апреля.

Встреча с Владимиром Путиным запланирована на 25 апреля, она пройдет в корпусе S Дальневосточного федерального университета – это огромный университетский спорткомплекс, который специально для саммита переоборудовали в конгресс-холл. И расположен он как раз про соседству с гостиничным корпусом №1.

На следующий день после встречи с Путиным у Ким Чен Ына запланирована обширная культурная программа. В частности, он посетит территорию Владивостокского морского торгового порта, где 17 лет назад побывал его отец, Ким Чен Ир, и возложит цветы к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной. Главу КНДР ждут также в Мариинке и Приморском океанариуме, который уже объявил о том, что закрывается на всю пятницу для других посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU