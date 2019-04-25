В Приморье назначен новый начальник управления минюста

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-25T07:38:20+03:00

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В Приморье назначен новый начальник регионального управления минюста. Им стал Виктор Храбров.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел встречу с министром юстиции России Александром Коноваловым и Виктором Храбровым. По словам Александра Коновалова, новый руководитель регионального Управления Минюста имеет большой опыт работы и является одним из самых опытных сотрудников.

- Несколько лет Виктор Храбров возглавлял управление в Новосибирске. Сейчас во Владивостоке мы создаем сильное региональное управление, которому потребуется опытный руководитель, - сообщил он.

Олег Кожемяко представил нового руководителя депутатам Законодательного Собрания, главам муниципалитетов, федеральных и региональных ведомств.

- Перед нами стоят серьезные задачи по развитию региона. Уверен, что совместными усилиями у нас получится добиться положительных результатов, - подчеркнул Губернатор.

Справка "КП"

Виктор Храбров окончил высшую следственную школу МВД СССР в Волгограде по специальности «Правоведение» (квалификация «юрист»). С 1999 года занимал должность главного судебного пристава Новгородской области, начальника Управления Минюста РФ Новгородской области и начальника главного управления Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU