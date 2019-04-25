Официально: на трассе в Приморье просели опоры моста

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-25T14:56:18+03:00

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К этому часу появилась новая информация по мостовому переходу на автодороге Спасск-Варфоломеевка в Приморском крае. Как уже сообщала «КП» - Владивосток, в четверг вечером пользователи мессенджеров и соцсетей начали распространять сообщение: «Рухнул мост на 27 километре Спасск – Арсеньев. Объезд через Реттиховку». Потом оказалось, что не рухнул, но проезд там действительно невозможен.

- На 27 километре автодороги Спасск-Варфоломеевка произошло проседание опор моста, - уточнила в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» сотрудник пресс-службы краевого управления МВД. - На месте происшествия работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Объехать опасное место можно через поселок Реттиховка и село Черниговка.

Ранее глава Спасского муниципального района Алексей Салутенков сказал, что дорога - краевая, и мостом занимается предприятие «Примавтодор». Железобетонная конструкция, в которой образовалась трещина, построена во второй половине 20 века. Как подчеркнул Салутенков, из-за закрытия моста ни одно из сел не отрезано от внешнего мира: есть другие дороги. Ситуация - проще, чем с мостом в Осиновке.

ИСТОЧНИК KP.RU