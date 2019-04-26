2019-04-26T00:43:03+03:00
Общество

В конце рабочей недели в Приморье пройдут дожди

Температура воздуха по краю от +10 до +15°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 26 апреля, погоду в Приморье определяет атмосферный фронт, в южной половине местами небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщает "Примпогода". Температура воздуха +10...+15°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, в начале дня небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, утром небольшой дождь, (вероятность 60%). Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке облачно, небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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