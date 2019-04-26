Стало известно, какие дороги отремонтируют в этом году во Владивостоке
Во Владивостоке в этом году пройдут масштабные работы по ремонту дорог. На эти цели направлено 2 миллиарда рублей из местного, краевого и федерального бюджетов.
- За строительный сезон планируют отремонтировать более 70 километров дорог. Среди объектов ремонта - более 40 основных магистралей, 51 проезд к жилым домам, два проезда к медицинским учреждениям, - сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии.
Приоритетно отремонтируют те объекты, на которые жаловались горожане и на основе мониторинга. В планах текущего года ремонт следующих дорог общего пользования:
1. автомобильной дороги по ул. Краева;
2. автомобильной дороги по ул. Связи;
3. участка автодороги по ул. Кипарисовой, 14-4;
4. дорожного полотна по ул. Уткинская (от ул. Алеутской до Океанского проспекта);
5. автомобильной дороги по ул. 4-й Восточной;
6. дороги по улице Пятой;
7. дороги от дома № 20 по ул. Енисейской к школе № 7 (ул. Енисейская, 7а);
8. автомобильной дороги по пр. 100-летия Владивостока, 159а, 159г, 159е до ул. Чапаева;
9. дорожного полотна по ул. Леонова (от ул. Казанской вдоль домов № 27, 31, 33 по ул. Леонова и вдоль дома № 34 по ул. Крыгина с выездом на ул. Крыгина);
10. дороги по ул. Борисенко (системы ливневой канализации по ул. Борисенко);
11. дороги по ул. Лянчихинской;
12. межквартальной дороги по ул. Балтовская;
13. грунтовой дороги по ул. Сурикова;
14. грунтовой дороги по ул. Балтийской;
15. Снеговая;
16. Некрасовская;
17. Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской);
18. Капитана Шефнера;
19. Маковского от ост. «Перевал» до ост. «Фабрика Заря»;
20. пр-т 100-летия Владивостока от ж/д переезда на Постышева до поворота к СОШ № 38;
21. Октябрьская;
22. автодорога ул. Уборевича от Партизанского проспекта до ул. Суханова;
23. автодорога по ул. Фонтанной от ул. Уборевича до ул. Пограничной;
24. ремонт автодороги по проспекту Красного Знамени (от дома № 59 по ул. Некрасовской до дома № 57 по проспекту Красного Знамени);
25. автодорога по проспекту Красного Знамени от д. 57 до кольца Инструментального завода;
26. Поспелово;
27. Экипажный;
28. Парис.
15 улиц отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это комплексный ремонт с заменой бортовых камней, асфальтобетонного покрытия пешеходных зон и проезжей части дорог, ремонтом подпорных стен и лестниц, люков и решёток инженерных сетей, установкой дорожного ограждения и тактильной плитки на пешеходных зонах. Этот ремонт будет проведён на следующих улицах:
1. Луговая;
2. Спиридонова;
3. Шепеткова;
4. Вилкова;
5. Добровольского;
6. Калинина;
7. Сахалинская;
8. Кирова;
9. Нижнепортовая;
10. Хабаровская;
11. Воропаева;
12. Нерчинская;
13. Приходько;
14. Енисейская;
15. Шкотовская.
Кроме того, планируется строительство нового надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого. До конца сезона в городе планируется также ремонт 51 внутриквартальной дороги и проезда к дворовым территориям.
Не оставили без внимания и проезды к медицинским учреждениям. Два проезда отремонтируют в этом году во Владивостоке по программе «Здоровый город». Будут благоустроены дорога к филиалу поликлиники № 6 на ул. Сахалинской, 57 и проезд к Краевому наркологическому диспансеру на ул. Станюковича, 53.
Кроме того, в мэрии Владивостока ведётся разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через улицу Русскую и Некрасовского путепровода. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU