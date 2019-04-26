Стало известно, какие дороги отремонтируют в этом году во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:05 2019-04-26T04:05:58+03:00

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Во Владивостоке в этом году пройдут масштабные работы по ремонту дорог. На эти цели направлено 2 миллиарда рублей из местного, краевого и федерального бюджетов.

- За строительный сезон планируют отремонтировать более 70 километров дорог. Среди объектов ремонта - более 40 основных магистралей, 51 проезд к жилым домам, два проезда к медицинским учреждениям, - сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии.

Приоритетно отремонтируют те объекты, на которые жаловались горожане и на основе мониторинга. В планах текущего года ремонт следующих дорог общего пользования:

1. автомобильной дороги по ул. Краева;

2. автомобильной дороги по ул. Связи;

3. участка автодороги по ул. Кипарисовой, 14-4;

4. дорожного полотна по ул. Уткинская (от ул. Алеутской до Океанского проспекта);

5. автомобильной дороги по ул. 4-й Восточной;

6. дороги по улице Пятой;

7. дороги от дома № 20 по ул. Енисейской к школе № 7 (ул. Енисейская, 7а);

8. автомобильной дороги по пр. 100-летия Владивостока, 159а, 159г, 159е до ул. Чапаева;

9. дорожного полотна по ул. Леонова (от ул. Казанской вдоль домов № 27, 31, 33 по ул. Леонова и вдоль дома № 34 по ул. Крыгина с выездом на ул. Крыгина);

10. дороги по ул. Борисенко (системы ливневой канализации по ул. Борисенко);

11. дороги по ул. Лянчихинской;

12. межквартальной дороги по ул. Балтовская;

13. грунтовой дороги по ул. Сурикова;

14. грунтовой дороги по ул. Балтийской;

15. Снеговая;

16. Некрасовская;

17. Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской);

18. Капитана Шефнера;

19. Маковского от ост. «Перевал» до ост. «Фабрика Заря»;

20. пр-т 100-летия Владивостока от ж/д переезда на Постышева до поворота к СОШ № 38;

21. Октябрьская;

22. автодорога ул. Уборевича от Партизанского проспекта до ул. Суханова;

23. автодорога по ул. Фонтанной от ул. Уборевича до ул. Пограничной;

24. ремонт автодороги по проспекту Красного Знамени (от дома № 59 по ул. Некрасовской до дома № 57 по проспекту Красного Знамени);

25. автодорога по проспекту Красного Знамени от д. 57 до кольца Инструментального завода;

26. Поспелово;

27. Экипажный;

28. Парис.

15 улиц отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это комплексный ремонт с заменой бортовых камней, асфальтобетонного покрытия пешеходных зон и проезжей части дорог, ремонтом подпорных стен и лестниц, люков и решёток инженерных сетей, установкой дорожного ограждения и тактильной плитки на пешеходных зонах. Этот ремонт будет проведён на следующих улицах:

1. Луговая;

2. Спиридонова;

3. Шепеткова;

4. Вилкова;

5. Добровольского;

6. Калинина;

7. Сахалинская;

8. Кирова;

9. Нижнепортовая;

10. Хабаровская;

11. Воропаева;

12. Нерчинская;

13. Приходько;

14. Енисейская;

15. Шкотовская.

Кроме того, планируется строительство нового надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого. До конца сезона в городе планируется также ремонт 51 внутриквартальной дороги и проезда к дворовым территориям.

Не оставили без внимания и проезды к медицинским учреждениям. Два проезда отремонтируют в этом году во Владивостоке по программе «Здоровый город». Будут благоустроены дорога к филиалу поликлиники № 6 на ул. Сахалинской, 57 и проезд к Краевому наркологическому диспансеру на ул. Станюковича, 53.

Кроме того, в мэрии Владивостока ведётся разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через улицу Русскую и Некрасовского путепровода. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU