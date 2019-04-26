2019-04-26T05:22:54+03:00
Общество

Дорожные службы отсыпают объезд у аварийного моста под Спасском

Завершить работы планируют до конца дня
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 26 апреля, в районе аварийного моста под Спасском дорожные службы обустраивают временный объезд.

В четверг, 25 апреля, из-за трещины в опоре моста движение по мосту было перекрыто.

Как и планировалось, к работам по обустройству объезда аварийного моста на 27-м километре автодороги СпасскВарфоломеевка дорожные службы приступили утром, 26 апреля.

Подрядной организации предстоит сделать съезды с дороги, отсыпать сам объезд, проложить водопроводные трубы. Работы планируется завершить в течение суток.

Глава Спасского муниципального района Алексей Салутенков подчеркнул в телефонном разговоре, что дорога является краевой, и мостом занимается предприятие «Примавтодор». Железобетонная конструкция, в которой образовалась трещина, построена во второй половине 20 века.

На время проведения работ объезд аварийного участка осуществляется через Спасск-Дальний – Черниговку – Реттиховку – Новотроицкое – КорниловкуАрсеньев.

Схема объезда аварийного участка.

Схема объезда аварийного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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