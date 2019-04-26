Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-26T13:11:31+03:00

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217 жителей Приморского края обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, из них 57 человек – это дети и подростки до 17 лет.

- На экспресс-исследование люди сдали 142 клеща, и 22 из них оказались носителями инфекций, - рассказала «КП» - Владивосток» пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Во Владивостоке клещи проявляют активность в разных районах города. Например, 8 человек подцепили их на острове Русском, пятеро – на Шаморе, и еще трое - в Ботаническом саду. Также есть шанс поймать клеща на Первой Речке, в Снеговая Падь, на станции Океанская и в поселке Трудовом.

Эти членистоногие насекомые активничают и в других муниципальных образованиях Приморья. В списке уже 24 административные территории, в том числе Артем, Уссурийск, Арсеньев, Находка, Спасск-Дальний, Лесозаводск. Полный список городов и районов опубликован на сайте краевой администрации, и там же – список медицинских организаций, которые исследуют клещей и кровь пострадавших от них людей.

ИСТОЧНИК KP.RU