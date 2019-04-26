2019-04-26T13:11:31+03:00
Общество

Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей

Членистоногие активизировались во Владивостоке, Артеме, Уссурийске
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
8 человек подцепили клещей на острове Русском. Фото: НТВ8 человек подцепили клещей на острове Русском. Фото: НТВ
Изменить размер текста:

217 жителей Приморского края обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, из них 57 человек – это дети и подростки до 17 лет.

- На экспресс-исследование люди сдали 142 клеща, и 22 из них оказались носителями инфекций, - рассказала «КП» - Владивосток» пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Во Владивостоке клещи проявляют активность в разных районах города. Например, 8 человек подцепили их на острове Русском, пятеро – на Шаморе, и еще трое - в Ботаническом саду. Также есть шанс поймать клеща на Первой Речке, в Снеговая Падь, на станции Океанская и в поселке Трудовом.

Эти членистоногие насекомые активничают и в других муниципальных образованиях Приморья. В списке уже 24 административные территории, в том числе Артем, Уссурийск, Арсеньев, Находка, Спасск-Дальний, Лесозаводск. Полный список городов и районов опубликован на сайте краевой администрации, и там же – список медицинских организаций, которые исследуют клещей и кровь пострадавших от них людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"
Ким Чен Ын возложил цветы к вечному огню во Владивостоке
Дорожные службы отсыпают объезд у аварийного моста под Спасском
Итог визита Путина во Владивосток: второму мосту на Русский остров быть!
Стало известно, какие дороги отремонтируют в этом году во Владивостоке
В конце рабочей недели в Приморье пройдут дожди
Официально: на трассе в Приморье просели опоры моста
Во Владивостоке появился еще один кинотеатр
В пятницу в Приморье будет дождливо
Халява кончилась: парковка «Калины Молл» стала платной
В Приморье назначен новый начальник управления минюста
Дума Владивостока проголосовала за нового почетного гражданина
В Приморье из покореженного автомобиля, в который въехал поезд, достали женщину
Сегодня в Приморье переменная облачность и сильный ветер
Главу КНДР поселили во Владивостоке в президентский люкс на территории университета
В ожидании Кым Чен Ына: над Владивостоком кружат истребители
Главные улицы Владивостока поочередно перекрывают для проезда кортежа Ким Чен Ына
Бронепоезд Ким Чен Ына корректирует расписание электричек в Приморье
Приморский океанариум на острове Русский закроют на один день
Представители проектного сообщества, соорганизаторы строительной выставки "ГОРОД-2019" рассказали о перспективах развития
Режим построже: на время визита лидера КНДР на территории кампуса ДВФУ отменены гостевые пропуска