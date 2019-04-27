Суббота порадует приморцев теплом

СЕГОДНЯ 03:23 2019-04-27T03:23:40+03:00

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В субботу, 27 апреля, Приморье окажется во влиянии поля повышенного атмосферного давления. Ветер возьмет направление с запада, а воздух в крае прогреется до 19 градусов тепла.

По данным портала Примпогода, в дальневосточной столице сегодня будет тепло, ветрено и без осадков. В первой половине дня ветер будет дуть с севера, умеренны, к вечеру направление сменится на юго-запад, а порывы станут сильнее. Воздух во Владивостоке прогреется до 13-15 градусов тепла.

В Уссурийске тоже без осадков, на небе местами облака. Ветер в течение дня изумеренного дорастет до сильного, однако температура воздуха все равно теплее - +17...+19°C.

В Находке сильного ветра не будет, весь день пройдет без дождей. Средняя температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер до обеда будет дуть с севера, уже во второй половине дня станет юго-западным и просто умеренным южным.

К слову, синоптики утверждают, что обычно 27 апреля погода во Владивостоке теплая. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения. Максимальная температура воздуха +27,7 °C отмечалась в 2015 году. Минимальная температура воздуха в 1935 году составила -0,3 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU