Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 04:09 2019-04-27T03:52:22+03:00

В этот момент в иномарке находились еще два его товарища

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Несовершеннолетний житель Артема решил удивить друзей и прокатить на машине своей матери. Для смелости парень выпил пива, выкрал ключи, но долго поездка не продолжилась.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, 16-летний мальчишка и два его друга решили покататься по ночному Приморью. Сами парни родом из Артема. Главный герой истории своего транспорта не имел, потому решил воспользоваться родительской машиной. Спрашивать разрешения никто конечно же не собирался - юный приморец просто выкрал ключи, когда мать уснула.

В какой-то момент мальчик потерял управление транспортом марки Nissan Tiida, столкнулся с препятствием и вылетел с трассы в кювет. При этом автомобиль успел даже перевернуться. Все произошло на 17 километре трассы Артем-Находка-Порт Восточный. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, а также бригада медиков.

По имеющимся данным, в момент аварии в машине находились еще два молодых парня. Предварительно, серьезно из людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. Сам же герой истории признался сотрудникам полиции, что перед поездкой употребил пива. Это же подтвердило и медицинское исследование.

В отношении нарушителя сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством.

Сейчас специалисты проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU