Во Владивостоке снова перекроют центр города
В воскресенье, 28 апреля, сотрудники ДПС перекроют дорогу в центре Владивостока. Один час движение от Центральной площади по Океанскому проспекту до Покровского парка будет недоступно.
По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ограничения связаны с празднованием Пасхи 28 апреля 2019 года с 12:00 до 13:00 часов.
Помимо этого, 7 мая православные христиане будут отмечать Радоницу – день, когда традиционным становится посещать места захоронения родных и близких. Безопасность мероприятия обеспечат сотрудники ГИБДД Владивостока. Они же организуют проезды к кладбищам, а также примут меры по регулированию движения на этих участках.
Руководство ГАИ дальневосточной столицы просит местных автомобилистов проявить понимание и лояльность и заранее продумывать свои маршруты, а также парковочные места.
ИСТОЧНИК KP.RU