2019-04-27T04:22:39+03:00
Общество

Во Владивостоке снова перекроют центр города

На один час движение от Центральной площади до Покровского парка станет недоступно
София МИХАЙЛОВА
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Ограничения связаны с празднованием Пасхи.Ограничения связаны с празднованием Пасхи.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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В воскресенье, 28 апреля, сотрудники ДПС перекроют дорогу в центре Владивостока. Один час движение от Центральной площади по Океанскому проспекту до Покровского парка будет недоступно.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ограничения связаны с празднованием Пасхи 28 апреля 2019 года с 12:00 до 13:00 часов.

Помимо этого, 7 мая православные христиане будут отмечать Радоницу – день, когда традиционным становится посещать места захоронения родных и близких. Безопасность мероприятия обеспечат сотрудники ГИБДД Владивостока. Они же организуют проезды к кладбищам, а также примут меры по регулированию движения на этих участках.

Руководство ГАИ дальневосточной столицы просит местных автомобилистов проявить понимание и лояльность и заранее продумывать свои маршруты, а также парковочные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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