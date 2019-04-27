В Приморье внук обокрал собственную бабушку

СЕГОДНЯ 05:31 2019-04-27T05:06:18+03:00

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Жительница Приморья обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось позже, обнес квартиру 73-женщины ее же внук.

Инцидент произошел в Артеме. В дежурную часть отдела МВД России по городу поступило сообщение местной жительницы о том, что из ее квартиры кто-то похитил бытовую технику. По ее словам, причиненный ущерб женщина оценила в 15 тысяч рублей.

В квартиру, откуда были украдены вещи, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Тогда же полицейские установили, что преступнику даже не понадобилось взламывать дверь, чтобы попасть в жилище женщины.

В результате подозреваемым стал 21-летний внук потерпевшей. Его сразу же доставили в полицию. Парень, не долго думая, во всем сознался и восстановил всю картину событий. По его словам, в Интернете он нашел объявления о том, что некто желает приобрести бытовую технику. «Продавец» связался с потенциальным покупателем и сообщил, что необходимые вещи имеются у него в наличии. Пока бабушки не было дома, внук зашел к ней домой и похитил оттуда телевизор и холодильник. Технику он продал, а деньги потратил так, как захотел.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ранее молодой человек уже был замечен в подобных преступлениях. Следователи возбудили по факту кражи еще одно уголовное дело, а фигуранту выдана подписка о не выезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU