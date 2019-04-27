Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-27T06:01:57+03:00

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Во Владивостоке пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря готовятся к летним сменам. В этом году в пригороде будут работать семь учреждений.

По данным пресс-службы администрации города, в пришкольных лагерях в этом году смогут отдохнуть более десяти тысяч детей. Специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева рассказала, что школы уже готовятся к летнему сезону, а преподаватели даже прошли специальное обучение. Всего - три смены отдыха по 21 день. Уточняется, что это будет не просто отдых, а отдых на определенную тематику. Например, экология или театр.

Готовятся не только школы, но и пригородные лагеря: специалисты обрабатывают территории акарицидными препаратами и устраняют все замечания по пожарной безопасности. Первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая, которая и провела совещание на заданную тему, отметила, что задача специалистов - безопасный детский отдых. К этому сейчас прилагается максимум усилий.

Еще одна традиция во время летних каникул - школьные ремонтные бригады. Там ребята не только работают на благо своего учебного заведения, но и учатся зарабатывать деньги за свой труд. Таких смен тоже будет три по две недели каждая. Работать придется по четыре часа в день: с 9:00 до 13:00 кроме субботы и воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU