Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-27T08:07:56+03:00

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Жителю Приморья президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой труда». Ветеран рыбной отрасли, а также руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов получил награду «За особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В департаменте рыбного хозяйства Приморья отмечают, что Сергей Антонов удостоен высокого звания за большой вклад в развитие промысла сардины иваси. К слову, ее добыча возобновилась приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва.

Одно из поручений Президента России Владимира Путина - обеспечение доступной рыбой и морепродуктами население страны. Рыбаки из Приморья вносят в продовольственную безопасность серьезный вклад. Одна третья часть выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится именно на Приморский край. В свою очередь это 20 процентов общероссийского вылова.

ИСТОЧНИК KP.RU