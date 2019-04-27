Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-27T08:25:20+03:00

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В дальневосточной столице произошел пожар в жилом доме. Горела ванная комната в одной из квартир дома по улице Калинина.

В обеденное время в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в доме по улице Калинина горит квартира, расположенная на первом этаже. Спустя семь минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые приступили к разведке, а после и к тушению.

Из квартиры во всю шел дым. Из-за этого специалисты решили задействовать звено газодымозащитной службы. В процессе огнеборцы установили, что в ванной комнате горит стиральная машинка и душевая кабина.

На локализацию пожара ушло шесть минут. Спустя еще восемь сотрудники МЧС полностью ликвидировали огонь. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, в квартире сгорели два квадратных метра площади. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU