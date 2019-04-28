2019-04-28T02:30:18+03:00
Общество

Центр Владивостока перекроют на Пасху

ГИБДД частично ограничит движение на главной городской дороге
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке перекроют дорогу от площади до Покровского паркаВо Владивостоке перекроют дорогу от площади до Покровского паркаФото: Милана СОКОЛ
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«КП»-Владивосток» напоминает, что 28 апреля во Владивостоке будет частично ограничено движение на одной из главных транспортных артерий города. По информации пресс-службы приморского управления МВД, временное неудобство связано с празднованием Пасхи.

Во время главного христианского праздника в столице Приморья на час перекроют движение автотранспорта в центре города. С 12:00 до 13:00 будет закрыт проезд от Центральной площади по Океанскому проспекту до Покровского парка. Автомобилистам стоит заранее продумать пути возможного объезда.

Не за горами и еще один православный праздник – Радоница (родительский день),который отмечается 7 мая. Во время массового посещения мест захоронения, полицейские планируют обеспечить безопасность движения. В этот день основной состав будет усилен. Сотрудники ГИБДД примут все меры по регулированию дорожного движения. Автомобилистов просят проявить понимание, заранее позаботиться о выборе маршрутов, с учетом возможных пробок, а также учесть загруженность парковочных мест.

Во Владивостоке снова перекроют центр города

ИСТОЧНИК KP.RU

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