2019-04-28T02:59:54+03:00
Общество

Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле

Синоптики обещают комфортную погоду для отдыха
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Во Владивостоке на Пасху будет теплоВо Владивостоке на Пасху будет теплоФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

28 апреля в Приморье ожидается теплая погода, которую будет определять поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в Светлое Христово Воскресение ожидается от +12 до +20°C. При этом теплее всего в районах, находящихся вдали от моря.

Хорошую погоду в выходные в Приморье обеспечивает гребень антициклона, ядро которого сегодня сместится в Японское море. По информации портала «Примпогода», днем в континентальных районах края будет солнечно и тепло. Температурный фон немного поднимется по сравнению с субботой. Для желающих отдохнуть на Пасху на природе стоит отметить, что на побережье выносится морской воздух, поэтому здесь будет прохладней.

Столица Приморья встретит главный православный праздник переменной облачностью, без осадков. Ожидается юго-восточный, южный умеренный ветер, который поднимется во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +14°C.

В Уссурийске будет переменная облачность, +20...+22°C. В городе юго-западный умеренный ветер, который усилится во второй половине дня. Осадков не ожидается.

В Находке столбик термометра поднимется до +17°C. При западном, юго-западном умеренном ветре, во второй половине дня до сильного, осадков не будет.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, 28 апреля во Владивостоке было теплым. Максимально в этот день воздух прогревался до +21,7 °C, в 2004 году. Минимальная температура в 1982 году составила −0,3 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе
Центр Владивостока перекроют на Пасху
Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»
Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе
В Приморье внук обокрал собственную бабушку
Во Владивостоке снова перекроют центр города
Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет
Суббота порадует приморцев теплом
Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"