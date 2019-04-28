Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле

СЕГОДНЯ 02:59 2019-04-28T02:59:54+03:00

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28 апреля в Приморье ожидается теплая погода, которую будет определять поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в Светлое Христово Воскресение ожидается от +12 до +20°C. При этом теплее всего в районах, находящихся вдали от моря.

Хорошую погоду в выходные в Приморье обеспечивает гребень антициклона, ядро которого сегодня сместится в Японское море. По информации портала «Примпогода», днем в континентальных районах края будет солнечно и тепло. Температурный фон немного поднимется по сравнению с субботой. Для желающих отдохнуть на Пасху на природе стоит отметить, что на побережье выносится морской воздух, поэтому здесь будет прохладней.

Столица Приморья встретит главный православный праздник переменной облачностью, без осадков. Ожидается юго-восточный, южный умеренный ветер, который поднимется во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +14°C.

В Уссурийске будет переменная облачность, +20...+22°C. В городе юго-западный умеренный ветер, который усилится во второй половине дня. Осадков не ожидается.

В Находке столбик термометра поднимется до +17°C. При западном, юго-западном умеренном ветре, во второй половине дня до сильного, осадков не будет.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, 28 апреля во Владивостоке было теплым. Максимально в этот день воздух прогревался до +21,7 °C, в 2004 году. Минимальная температура в 1982 году составила −0,3 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU