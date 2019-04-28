Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-28T04:32:03+03:00

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Трагедией обернулась невнимательность 26-летней жительницы Приморья, которая грубо нарушила ПДД. Автолюбительница не пропустила пешехода, пересекающего проезжую часть по «зебре». Итогом встречи авто и человека стала срочная госпитализация пенсионерки.

Дорожно-транспортный инцидент произошел накануне в Артеме. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, учетное ДТП случилось в районе дома № 49 по улице Фрунзе. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что водитель Nissan Note,двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, наехала на 68-летнюю женщину, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Приехавшие по тревожному вызову медики констатировали у пожилой пациентки серьезные травмы. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу, пенсионерка находится в коме.

На данный момент полицейские устанавливают все подробности случившегося. Известно, что на момент аварии стаж вождения виновницы составил всего 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU