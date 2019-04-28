2019-04-28T04:32:03+03:00
Происшествия

Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе

Пожилая женщина впала в кому
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Медики борются за жизнь пострадавшейМедики борются за жизнь пострадавшейФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Трагедией обернулась невнимательность 26-летней жительницы Приморья, которая грубо нарушила ПДД. Автолюбительница не пропустила пешехода, пересекающего проезжую часть по «зебре». Итогом встречи авто и человека стала срочная госпитализация пенсионерки.

Дорожно-транспортный инцидент произошел накануне в Артеме. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, учетное ДТП случилось в районе дома № 49 по улице Фрунзе. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что водитель Nissan Note,двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, наехала на 68-летнюю женщину, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Приехавшие по тревожному вызову медики констатировали у пожилой пациентки серьезные травмы. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу, пенсионерка находится в коме.

На данный момент полицейские устанавливают все подробности случившегося. Известно, что на момент аварии стаж вождения виновницы составил всего 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле
Центр Владивостока перекроют на Пасху
Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»
Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе
В Приморье внук обокрал собственную бабушку
Во Владивостоке снова перекроют центр города
Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет
Суббота порадует приморцев теплом
Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"