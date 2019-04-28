Триста тысяч опасных яиц не допустили на праздничные столы приморцев

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-28T06:18:35+03:00

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Сотрудники полиции и Россельхознадзора изъяли в Приморью крупную партию яиц, перевозимую с нарушениями. Перевозчик не смог предоставить необходимые сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции. Весь товар изъят для дальнейшего разбирательства.

Автомобиль, перевозящий 302400 штук куриных яиц, проверили сотрудники ГИБДД совместно с госинспекторами Уссурийского отдела Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Машину остановили на 265 километре федеральной автодороги Хабаровск-Владивосток. При проверке документов у перевозчика отсутствовали ветеринарно-санитарные разрешения, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции. В отношении водителя большегруза уже возбуждено административное производство, по завершению которого мужчине выпишут штраф. Перевозчику также выдано предписание об изъятии всей партии до момента предоставления официальных бумаг.

ИСТОЧНИК KP.RU