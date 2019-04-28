2019-04-28T07:17:59+03:00
Происшествия

Серьезный пожар оставил без крова жителей приморского поселка

Для погорельцев организован пункт временного размещения
Милана СОКОЛ
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Приморские пожарные на службеПриморские пожарные на службеФото: Милана СОКОЛ
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В ночь с субботы на воскресенье в Приморском крае произошел серьезный пожар, оставивший без крова жителей дома №5 на улице Стахановская в поселке Трудовое. Сейчас погорельцы находятся в пункте временного размещения. Для решения вопросов социального обеспечения на место прибыли сотрудники администрации города Владивостока.

Тревожный вызов о возгорании поступил на пульт пожарной охраны поселка Трудовое в 03:50. Как рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов , спустя 7 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов огнем оказалась охвачена кровля многоквартирного одноэтажного дома. Брандмейстеры приступили к тушению и провели разведку. В одной из квартир горящего строения был обнаружен мужчина, не подававший признаков жизни. Специалисты передали его врачам скорой помощи для проведения реанимационных действий.

Пожар удалось локализовать в 04:43, а спустя 1 час 10 минут, ликвидировать открытое горение. После этого началась проливка и осмотр места происшествия. В тушении участвовали 16 человек личного состава и 5 единиц техники. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причины случившегося. Жильцы сгоревшего дома временно размещены в средней школе №70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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