2019-04-28T09:53:35+03:00
Происшествия

Три авто превратились в утиль после скоростного заезда на Русском острове [фото]

Виновников аварии предстоит еще установить
Милана СОКОЛ
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Есть пострадавшие.Фото: dps.controlЕсть пострадавшие.Фото: dps.control
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Столкновение сразу трех транспортных средств произошло накануне на острове Русский во Владивостоке. Участниками аварии стали два мощных седана и малолитражка, по всей вероятности оказавшаяся не в то время на дороге. В результате происшествия пострадали два человека.

Машине и экипажу досталось.Фото: dps.control

Машине и экипажу досталось.Фото: dps.control

По свидетельствам очевидцев, Toyota Mark II и Toyota Chaser двигались со стороны Подножья в направлении Владивостока с довольно высокой скоростью. В какой-то момент на дороги появился Nissan March, водитель которого развернулась на разрешенном участке дороге и намеревалась тоже поехать в сторону городу. Однако планы экипажа малолитражки нарушили любители скоростной езды. Свидетели уверяют, что в заднюю часть «Ниссана» врезался Mark II, после чего седан спикировал в кювет. Его собрат по автоконцерну съехал следом с дороги, пытаясь избежать столкновения.

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: dps.control

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: dps.control

Все авто получили серьезные кузовные повреждения, потеряв возможность самостоятельного передвижения. Помощь медиков понадобилась водителю и пассажирке малолитражки. Теперь экспертам предстоит установить, убедились ли девушки в безопасности разворота и действительно ли был превышен скоростной режим участниками ночного заезда.

Для эвакуации понадобилась спецтехника. Фото: dps.control

Для эвакуации понадобилась спецтехника. Фото: dps.control

Удар пришелся в заднюю и боковую части авто. Фото: dps.control

Удар пришелся в заднюю и боковую части авто. Фото: dps.control

ИСТОЧНИК KP.RU

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