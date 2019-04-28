2019-04-28T12:59:18+03:00
Общество

Приморских рожениц порадовали традиционными пасхальными угощениями

Праздничный стол накрыли для пациенток роддома № 3 во Владивостоке
Милана СОКОЛ
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Женщин угостили куличами и яйцами.Фото: Роддом №3 ВладивостокЖенщин угостили куличами и яйцами.Фото: Роддом №3 Владивосток
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Традиционными пасхальными угощениями порадовали настоящих и будущих мам во Владивостоке. Женщины, которые встречают праздник вне дома, смогли приобщиться к доброй традиции, благодаря стараниям персонала роддома № 3 во Владивостоке.

Для рожениц и пациенток гинекологического отделения роддома № 3 накрыли праздничный стол в честь Пасхи. Женщины смогли позавтракать освященными куличами от местного производителя и яйцами, которые покрасили исключительно натуральными природными красителями. Угощение приготовили для 150 представительниц прекрасного пола.

По словам главврача КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светланы Сагайдачной, в медицинском учреждении стараются разнообразить меню на все главные церковные и официальные праздники. Так, в Масленичную неделю в роддоме подают блины, на Яблоневый спас женщин угощают фруктами и выпечкой с яблоками. Естественно без внимания не остается и главный праздник в году – Новый год. Специалисты ведомства хотят лишний раз порадовать приморских дам и создать настоящую атмосферу праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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