2019-04-29T00:43:37+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке возможен небольшой дождь

Воздух при этом прогреется до +11°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 29 апреля, погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы, во второй половине дня местами небольшой дождь, сообщает "Примпогода". Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+21°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь с вероятностью 40%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня слабый дождь с вероятностью 40%. Ветер южный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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