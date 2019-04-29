Сегодня во Владивостоке возможен небольшой дождь
Сегодня, 29 апреля, погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы, во второй половине дня местами небольшой дождь, сообщает "Примпогода". Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+21°C.
Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь с вероятностью 40%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +9...+11°C.
В Уссурийске переменная облачность, в конце дня слабый дождь с вероятностью 40%. Ветер южный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +17...+19°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU