2019-04-29T07:25:32+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение блокировало проспект Красоты во Владивостоке, есть погибшие

Движение по Всеволода Сибирцева со СТороны Фуникулера перекрыто
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП на проспекте Красоты. Фото: очевидцыДТП на проспекте Красоты. Фото: очевидцы
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Страшная авария парализовала движение по проспекту Красоты во Владивостоке днем 29 апреля. По предварительным данным, Mazda RX-7 выехала на встречную полосу и совершила на большой скорости лобовое столкновение с Toyota Corolla Spacio. Водитель одного из автомобилей погиб, для пассажиров вызвали реанимацию.

В Toyota находились семья из трех человек, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники скорой в настоящий момент откачивают супругу погибшего водителя, а их дочку увезли в больницу. Для того, чтобы достать людей из салонов автомашин, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и разрезать автомобильные конструкции.

Сообщается, что ГИБДД перекрыла движение от кольца фуникулера в сторону проспекта Красоты.

Очевидцы объяснили, что спровоцировало водителя RX-7 значительно превысить скорость - дежуривший на проспекте Красоты наряд ДПС. Увидев их, водитель ускорился и не справился с управлением на повороте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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