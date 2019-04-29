Во Владивостоке оперируют сгубившего семью виновника ДТП на проспекте Красоты

29 Апр 09:54 2019-04-30T02:25:17+03:00

В «тысячекоечную» доставили также маму с 13-летней дочкой, женщине нужна операция

Изменить размер текста: A A

Медики начали операцию мужчине, доставленному в «тысячекоечную» больницу после тяжелого ДТП на проспекте Красоты во Владивостоке, где Mazda RX-7 на встречной полосе совершила лобовое столкновение с Toyota Spacio.

В Mazda находились двое – водитель и пассажирка. В то время как в Toyota ехала семья из четырех человек – муж с женой и двое детей 13 и 9 лет. Глава семьи скончался на месте от полученных травм.

На место ДТП выезжали пять машин «Скорой помощи», включая реанимацию, три общепрофильные бригады и одну педиатрическую.

В больницу доставили маму и 13-летнюю дочку. Женщина с множественными травмами находится в реанимации и готовится к операции. Девочка в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой.

Водитель Mazda также оказался на операционном столе, в настоящий момент его оперируют.

Оба взрослых в тяжелом положении, и медики пока не спешат делать прогнозы.

ИСТОЧНИК KP.RU