Сегодня во Владивостоке сильный ветер, возможен слабый дождь

СЕГОДНЯ 00:48 2019-04-30T00:48:09+03:00

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Сегодня, 30 апреля, погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Облачно, местами небольшой дождь, вероятность 60%. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+20°C.

Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь, вероятность 30%. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

В Уссурийске облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU