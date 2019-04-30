Сегодня во Владивостоке сильный ветер, возможен слабый дождь
Сегодня, 30 апреля, погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Облачно, местами небольшой дождь, вероятность 60%. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+20°C.
Во Владивостоке облачно, возможен слабый дождь, вероятность 30%. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +7...+9°C.
В Уссурийске облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.
В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.
ИСТОЧНИК KP.RU