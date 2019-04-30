Дети с травмами, мать в реанимации, отец погиб: последствия лихачества водителя Mazda RX во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-30T04:27:28+03:00

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Пять пострадавших и один погибший – таковы последствия аварии на проспекте Красоты во Владивостоке, где водитель Mazda RX вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил Toyota Spasio.

На момент ДТП в Toyota Spasio находились двое детей. 9-летнему мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота. Девочка в возрасте 13 лет в результате аварии получила сотрясение головного мозга и тупую травму живота.

Оба ребенка госпитализированы в ВКБ-2 города Владивостока.

34-летняя мать детей в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель Toyota, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В автомобиле Mazda RX находились 31-летний водитель, который доставлен в реанимационное отделение с сотрясением головного мозга и переломами конечностей, а также пассажирка, которая направлена на лечение в ВКБ-2 с переломами плеча и голени.

По предварительным данным, состояние опьянения у водителя Mazda не установлено. Но проверка продолжается, назначены дополнительные исследования. По результатам будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновника автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU