Мэр Владивостока выбрал четвертого заместителя

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-30T04:36:55+03:00

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Олег Гуменюк, избранный 28 марта мэром Владивостока, продолжает формировать свою команду. Как уже сообщала «Комсомольская правда», из руководства прежней администрации остался только Константин Лобода. Первым вице-мэром стала Ольга Козерацкая, а вице-мэром по СМИ, поддержке населения, делам молодежи и спорту – известный журналист Татьяна Бережная. Четвертым заместителем, который уже приступил к работе, стал Тарас Фищук: он курирует вопросы топливно-энергетического комплекса, содержания жилищного фонда, учета и распределения жилфонда, охраны окружающей среды и информационно-программного обеспечения.

Ранее Тарас Фищук работал заместителем главы администрации Уссурийска по вопросам жизнеобеспечения, в том числе восстанавливал город после паводков. Также был председателем Думы и главой Красноармейского района, секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Когда в 2012 году ЕР впервые устроила альтернативные выборы руководителя регионального отделения в Приморье, именно Фищук выступил техническим кандидатом для «тяжеловеса» Людмилы Талабаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU