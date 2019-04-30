Мэр Владивостока выбрал четвертого заместителя
Олег Гуменюк, избранный 28 марта мэром Владивостока, продолжает формировать свою команду. Как уже сообщала «Комсомольская правда», из руководства прежней администрации остался только Константин Лобода. Первым вице-мэром стала Ольга Козерацкая, а вице-мэром по СМИ, поддержке населения, делам молодежи и спорту – известный журналист Татьяна Бережная. Четвертым заместителем, который уже приступил к работе, стал Тарас Фищук: он курирует вопросы топливно-энергетического комплекса, содержания жилищного фонда, учета и распределения жилфонда, охраны окружающей среды и информационно-программного обеспечения.
Ранее Тарас Фищук работал заместителем главы администрации Уссурийска по вопросам жизнеобеспечения, в том числе восстанавливал город после паводков. Также был председателем Думы и главой Красноармейского района, секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Когда в 2012 году ЕР впервые устроила альтернативные выборы руководителя регионального отделения в Приморье, именно Фищук выступил техническим кандидатом для «тяжеловеса» Людмилы Талабаевой.
ИСТОЧНИК KP.RU