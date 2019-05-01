Приморские энергетики напоминают о недопустимости самовольных работ в охранных зонах ЛЭП

СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-30T04:54:17+03:00

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С начала 2019 года в Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») зафиксировано 35 случаев воздействия сторонних лиц на электросетевые объекты филиала. Среди причин – выполнение несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи, незаконная рубка деревьев, наезд автомобилей на опоры ЛЭП.

В каждом таком случае специалисты Приморских электрических сетей обращаются в полицию, проводятся совместные проверки. В случае установления виновников происшествия, они несут материальную ответственность за причиненный ущерб.

Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные физические и юридические лица продолжают нарушать требования безопасности при проведении работ в охранных зонах энергообъектов. Несоблюдение правил работы в охранных зонах ЛЭП приводит к нарушению энергоснабжения потребителей, а также получению нарушителями серьезных травм, вплоть до смертельных. Так, в прошлом году из-за выполнения самовольных погрузо-разгрузочных работ работниками одной из строительных организаций в охранной зоне ЛЭП 110 кВ тяжелую электротравму получил электрогазосварщик. Причинами происшествия стали нарушения, которые допустила строительная организация при выполнении работ в охранной зоне ЛЭП. Электроснабжение потребителей нарушено не было, так как сработала автоматика.

Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах электрических сетей. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены Постановлением Правительства №160. Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи за 15 дней до их начала необходимо обратится с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ, о чем письменно уведомляет заявителя. Это касается и автотранспорта: проезд под ЛЭП машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров, должен производиться с письменного разрешения электросетевой компании.

В случае нарушения требований законодательства, при повреждении оборудования и нанесении ущерба, виновник несет материальную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU