Водитель Lexus, сбивший детей на пляже в Приморье, отправится за решетку

СЕГОДНЯ 05:39 2019-04-30T05:40:22+03:00

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании в их пользу 800 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Громкая история, начавшаяся еще в 2018 году, получила свое логическое завершение. Мужчина, который находился за рулем кроссовера марки Lexus в состоянии алкогольного опьянения, сбли троих детей прямо на пляже. Накануне суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних.

Все случилось прошлым летом в поселке Преображение. Lexus, за рулем которого находился 52-летний мужчина, двигался по улице Набережная. В какой-то момент рулевой не справился с управлением своего транспорта и съехал с проезжей части на пляж. Под колеса кроссовера попали дети 7, 8 и 12 лет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, а также бригада медиков, которые госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Водителя Lexus стражи порядка сразу же задержали. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был пьян.

После жуткой аварии следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также использования заведомо подложного документа и повторного управления управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Правонарушителя удалось привлечь и к административной ответственности - за появление в местах общественного пользования в нетрезвом состоянии.

Накануне приморский суд вынес вердикт фигуранту уголовного дела. Мужчину, несомненно, признали виновным во всем случившемся и назначили ему год и 10 месяцев лишения свободы. Помимо этого, родители пострадавших обращались в суд с целью взыскать с осужденного 800 тысяч в счет компенсации причиненного здоровью вреда. Этот иск суд тоже удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU