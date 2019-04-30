2019-04-30T05:52:40+03:00
Общество

Ипотеку под 5% предложат жителям Дальнего Востока за второго ребенка

Дмитрий Медведев подписал документ, который поможет родителям решить много вопросов
Сергей БАЛАНОВ
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Правительство поможет дальневосточникам деньгамиПравительство поможет дальневосточникам деньгамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Для Дальнего Востока ввели дополнительные меры для повышения рождаемости. Ставка по ипотечному кредиту в размере 5% годовых устанавливается для жителей ДФО, а также для тех, кто приобретает жилые помещения на территории округа, если, начиная с 1 января 2019 года, у них родится второй или последующие дети.

Постановлением правительства также утверждено софинансирование приобретения жилых помещений на вторичном рынке в сельских населенных пунктах на Дальнем Востоке.

Это лишь часть мер, направленных на поддержку рождаемости. С 1 января 2019 года во всех дальневосточных регионах при рождении первого ребенка производятся единовременные выплаты в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей в регионе. При рождении второго ребенка семьям предоставляется региональный материнский капитал в размере 135,9 тысяч рублей.

На софинансирование этих расходных обязательств регионов Дальнего Востока выделено более 2,6 млрд рублей. Планируется, в этом году единовременные выплаты будут предоставлены при рождении не менее 34 тысяч первенцев. Еще не менее 35 тысяч семей получат материнский капитал при рождении вторых детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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