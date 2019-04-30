СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-30T09:50:15+03:00

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С 1 мая парковка на набережной Цесаревича станет платной. Информационная табличка о таком нововведении появилась на въезде на парковку еще 2 апреля. За это время на въезде и выезде появились автоматические шлагбаумы.

Уже завтра излюбленное место владивостокских тусовщиков станет платным. Для проезда и парковки на территорию у набережной Цесаревича теперь придется выложить 60 рублей за один час пребывания. В случае, если автомобиль будет находиться на территории более трех часов - цена за паркинг составит 200 рублей, что приравнено к суточному пребыванию на территории собственника.

К слову, так как эта площадка принадлежит «Центру судоремонта «Дальзавод», собственник вправе устанавливать такие ограничения и взимать деньги за проезд и парковку. Как гласит надпись на информационной табличке, такое нововведение появилось «в в целях качественного обеспечения содержания комплекса набережная Цесаревича».

Согласно официальному заявлению пресс-секретаря «Центра судоремонта «Дальзавод» Анатолия Сердюка, такой режим обеспечит безопасность транспортных средств, порядок на территории, позволит поддерживать ее санитарное состояние, исключит нарушения общественного порядка, вызывающие жалобы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU