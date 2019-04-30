2019-04-30T10:06:39+03:00
Общество

Объявлена дата окончания отопительного сезона во Владивостоке

Случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона зафиксировано не было
Сергей БАЛАНОВ
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Отопительный сезон закончен. Фото: архив «КП»Отопительный сезон закончен. Фото: архив «КП»
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Подача тепла в жилые дома, на предприятия и объекты социальной инфраструктуры во Владивостоке будет прекращена 7 мая.

«Отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.

Специалисты также добавили, что благодаря хорошей подготовке отопительный сезон завершается без каких-либо серьезных сбоев. Все необходимые мероприятия были проведены вовремя. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона зафиксировано не было. В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к следующему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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