Объявлена дата окончания отопительного сезона во Владивостоке
Подача тепла в жилые дома, на предприятия и объекты социальной инфраструктуры во Владивостоке будет прекращена 7 мая.
«Отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.
Специалисты также добавили, что благодаря хорошей подготовке отопительный сезон завершается без каких-либо серьезных сбоев. Все необходимые мероприятия были проведены вовремя. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона зафиксировано не было. В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к следующему отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU