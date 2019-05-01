Житель Приморья разбился в долине «Ада» в Крыму

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-01T05:04:15+03:00

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Крымские спасатели доставили в больницу 30-летнего жителя Приморья, упавшего с большой высоты. Пострадавший был обнаружен на южном склоне горы Караул-Оба, в долине «Ада», в низине глубиной около 10-12 метров.

Мужчине наложили воротник Шанца и оказали психологическую помощь. В дальнейшем его эвакуировали из труднодоступного скального массива и передали на скорую. Приморец госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Спасатели говорят, что, к сожалению, туристы часто недооценивают коварство крымских гор. С начала года специалисты «КРЫМ-СПАС» уже более 40 раз привлекались к поисково-спасательным работам в горно-лесной зоне, где оказали помощь 86 пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU