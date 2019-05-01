Вадим Байбак: служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» - наша гордость, образец четкости и дисциплины

СЕГОДНЯ 06:10 2019-05-01T06:10:08+03:00

Возгорания на производстве особо опасны и только слаженная работа пожарной службы способна предотвратить трагедию и минимизировать ущерб

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Служба пожарной охраны – одно из важнейших вспомогательных подразделений в АО «Восточный Порт». Здесь трудятся настоящие специалисты своего дела, отважные борцы с огнем.

22 февраля 1976 года в Восточном Порту было принято решение о создании собственной пожарной службы – и уже более 40 лет подразделение обеспечивает безопасность производства и каждого из его сотрудников. Круглые сутки на боевом посту находятся 14 специалистов. Всего в штате – более 60 человек, многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе огнем.

Показательные выступления. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Ежедневная подготовка – основа профессионализма пожарных АО «Восточный Порт». Смена здесь начинается с трехчасовой теоретической подготовки в специально оборудованном учебном классе. Затем – отработка и сдача нормативов по пожарно-строевой подготовке. Сюда входят развёртывание первичных средств пожаротушения, ликвидация условного пожара от пожарного крана, оказание первой медицинской помощи и многое другое. Стоит отметить, что возгорания на производстве - особо опасны и только слаженная работа пожарной службы способна предотвратить трагедию и минимизировать ущерб. Наряду с пожарно-профилактическим надзором за объектами порта, ВСПОиР могут принимать участие в ликвидации последствий стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.

День пожарной охраны. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Когда на пульт диспетчерской поступает сигнал о пожаре, дорога каждая секунда. На место пожара в Порту бригада прибывает в течение 4-8 минут.

Автопарк пожарных – это пять современных автоцистерн. По мере необходимости парк обновляется тяжелыми автомобилями универсального назначения. Автоцистерны полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательной техникой.

Служба пожарной охраны порта. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

- Служба пожарной охраны - наша большая гордость, образец четкости и дисциплины, - отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». - В этот профессиональный праздник хочу поблагодарить каждого сотрудника службы за добросовестный и отважный труд.

Лучший способ предотвратить возгорание – это обучить каждого правилам пожарной безопасности. Сотрудники службы регулярно организуют показательные выступления и открытые уроки для детей Приморского края.

Воспитанники «Екатериновского детского дома-интерната» в гостях у специалистов. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Уже четвертый год подряд в День пожарной охраны в гости к службе сегодня приезжают воспитанники «Екатериновского детского дома-интерната». Пожарные рассказывают ребятам о правилах поведения при пожаре, показывают оборудование и даже проводят показательный выезд по боевой тревоге – тушат «пожар» воздушно-механической пеной, а также показывают, как происходит тушение очагов возгорания на высоких этажах здания.

Показательный выезд по боевой тревоге. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

ИСТОЧНИК KP.RU