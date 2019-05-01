2019-05-01T09:00:12+03:00
Происшествия

«Кому-то приглянулась земля»: частный дом горит в густонаселенном районе Владивостока

На месте работают пожарные, о пострадавших пока не сообщается [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар. Архив КППожар. Архив КП
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Во Владивостоке горит частный дом на улице Надибаидзе, дым от пожара окутал район Чуркин. Пожарные расчеты уже прибыли на место, о пострадавших или погибших пока не сообщается.

Деревянный дом вспыхнул, как спичка. К моменту приезда огнеборцев он был весь охвачен огнем. Очевидцы утверждают, что дом не заброшен, жилой, значит в нем могли находиться люди.

Горожане в соцсетях выдвигают версию, что кому-то приглянулась земля, и на месте сгоревшего дома в скором будущем может вырасти многоэтажка.

Частный дом горит на Чуркине. Источник: dpskontrol_125rus.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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