«Кому-то приглянулась земля»: частный дом горит в густонаселенном районе Владивостока
На месте работают пожарные, о пострадавших пока не сообщается [видео]
Пожар. Архив КП
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Во Владивостоке горит частный дом на улице Надибаидзе, дым от пожара окутал район Чуркин. Пожарные расчеты уже прибыли на место, о пострадавших или погибших пока не сообщается.
Деревянный дом вспыхнул, как спичка. К моменту приезда огнеборцев он был весь охвачен огнем. Очевидцы утверждают, что дом не заброшен, жилой, значит в нем могли находиться люди.
Горожане в соцсетях выдвигают версию, что кому-то приглянулась земля, и на месте сгоревшего дома в скором будущем может вырасти многоэтажка.
Частный дом горит на Чуркине. Источник: dpskontrol_125rus.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU