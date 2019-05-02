«Мажористые детишки развлекаются»: во Владивостоке повредили элитный внедорожник

СЕГОДНЯ 03:31 2019-05-02T03:32:51+03:00

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В неприятной ситуации оказался хозяин довольно дорогостоящего внедорожника, припарковавший свое авто во дворе элитного жилого комплекса во Владивостоке. Вернувшись к машине, автолюбитель обнаружил внушительную вмятину, которая образовалась в результате атаки машины с высоты. Пользователи социальных сетей уверены, что таким образом с авто обошлись детишки из состоятельных семей.

По словам очевидцев, вмятина на капоте Nissan Patrol, появилась после того, как на машину упал тяжелый пакет с водой, выкинутый из многоэтажки. Чем именно не угодил внедорожник злоумышленникам – остается загадкой, не исключено, что машина пострадала в результате детской шалости. Теперь хозяину авто предстоит дорогостоящий ремонт за свой счет или поиски виновников случившегося.

На капоте появилась внушительная вмятина. Фото:dps_vl

Пользователи социальных сетей отметили, что подобная забава могла закончиться трагедий, если бы тяжелый пакет упал не на авто, а на прохожих.

– Набережная 5В, это элитный жилой комплекс «Адмирал». Комплекс элитный, а живет, похоже, быдло – сетуют комментаторы.

Пакет прилетел из окна многоэтажки. Фото:dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU