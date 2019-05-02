В Приморье завершается отопительный сезон: Артем и Партизанск уже отключили

СЕГОДНЯ 06:54 2019-05-02T06:54:41+03:00

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Сегодня подача тепла прекращена в приморском городе Артем. А накануне праздников от теплоэнергии отключены дома в Партизанске. В краевой столице отопительный сезон официально завершится 7 мая. После этого энергетики перейдут на летний режим работы, снизив выработки тепловой энергии.

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в Артеме и Партизанске, приняла администрация населенных пунктов. По сообщению пресс-службы Приморской генерации (филиал АО «ДГК»), саму процедуру отключений проводят работники управляющих компаний и ТСЖ. По словам специалистов управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города, отопительный сезон рекомендовано завершать при установлении среднесуточной температуры на уровне 8 градусов со знаком плюс. Когда закончится процесс подачи тепла, энергетики проведут гидравлические испытания теплотрасс и займутся ремонтом поврежденных участков. Во время подготовки к следующему отопительному сезону Приморская генерация планирует замену трубопроводов на изношенных участках, а также ремонт необходимого оборудования.

Объявлена дата окончания отопительного сезона во Владивостоке

ИСТОЧНИК KP.RU